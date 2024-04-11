Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри уверен, что у него есть все шансы заработать миллиард долларов за карьеру в случае продолжения подписания контрактов на бои в Саудовской Аравии.

«Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, наиболее оплачиваемый в боксе».

«Так что я хочу и дальше сотрудничать с Саудовской Аравией в плане проведения боев. Если вы хотите получить лучшее, то за лучшее нужно платить», — сказал Фьюри.

Бой против Александра Усика за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

sport.ua