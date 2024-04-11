Маємо погану новину для «КБ»: «Рівне» – статистично найбільш неприємний суперник для Байнума у Суперлізі

Американський форвард «Київ-Баскета» Брентлі Байнум провів історичну чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти «Говерли»: два його перформанси (34 очки у другому поєдинку і 35 – у третьому) потрапили у топ-15 найкращих бомбардирських доробків українського чемпіонату саме у матчах на виліт.

У півфіналі команда Дмитра Забірченка та її головний бомбардир чекає зустрілися з «Рівним» – несподівано, але статистично найбільш незручним суперником для Байнума у поточному сезоні Суперліги.

У двох зустрічах регулярного сезону проти підопічних Михайла Переверзія (сезонну серію «КБ» програв із рахунком 0:3) американець зібрав в середньому лише 11,0 бали рейтингу ефективності – це його найгірший показник проти певної команди чемпіонату.

У цих матчах Байнум набирав в середньому по 17 очок, але не був достатньо продуктивним – зокрема, зробив сукупні 10 втрат і не влучив жодного з семи своїх триочкових кидків. Також рівнянам вдалося лімітувати зірку «бджіл» на щитах – тільки 3,5 підбирання в середньому за зустріч.

Перший матч півфінальної серії, який столична команда з тріском програла з рахунком 43:77, Байнум був найефективнішим та найрезультативнішим гравцем своєї команди, набравши 14 очок. Але разом із тим мав найгірший в матчі показник «+/-», а саме -30, припустився чотирьох втрат (більше, ніж будь-хто інший) та сфолив п'ять разів.

Найбільш зручним суперником у сезоні Суперліги для Брентлі відтепер є саме «Говерла» – 29,2 очка в середньому за матч та 32,4 бали у середньому рейтингу ефективності. А одразу за нею – «Черкаські Мавпи», проти яких Байнум, зокрема, мав 40-очковий матч у грудневому баблі Суперліги.

Як вважаєте, чи вдасться «Рівному» знову ускладнити життя найгарячішому гравцеві Суперліги тут і зараз? Діліться думками у коментарях 👇

Фото: ФБУ

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