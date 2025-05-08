Cпонсоры Колапинто эксплуатируют тему его возвращения

В Alpine F1 только вчера официально подтвердили, что Франко Колапинто заменит Джека Дуэна уже на этапе в Имоле, но похоже, что спонсоры аргентинского гонщика знали об этом и готовились заранее.

Как ещё объяснить, что на его родине в Аргентине по заказу банка Mercado Libre уже снят вполне качественный рекламный ролик с Франко в главной роли, и уже началась его ротация.

В коротком клипе продолжительностью чуть больше минуты мы видим, как утром в дверь дома Колапинто звонит курьер из этого банка, которому поручено доставить довольно объёмную посылку.

Слегка заспанный Франко открывает в домашнем халате с калебасой в руке – так называется специальный сосуд для приготовления мате, традиционного травяного напитка, популярного в странах Латинской Америки.

Курьер, узнав гонщика, вручает посылку, делает характерный жест руками, словно крутит руль, и спрашивает: «Собираешься на гонку, да?»

«Да, собираюсь», – с улыбкой отвечает Колапинто и, забрав посылку, хочет закрыть дверь. Но курьер его останавливает и просит показать код подтверждения. Франко как бы нехотя достаёт телефон и показывает посыльному слово Suplente, появившееся на дисплее.

Это слово можно перевести как «замена».

Курьер его дважды повторяет вслух с довольно забавными интонациями, а Франко в это время открывает коробку и извлекает оттуда гоночный шлем. Затем надевает его, опускает забрало и говорит изумлённому курьеру: «Увидимся в Имоле!»

Кончается ролик сценой, как Колапинто уже за рулём машины Alpine едет по пит-лейн автодрома, а за кадром звучат узнаваемые энергичные аккорды старого хита Jump американской группы Van Halen, возглавлявшего хит-парады более 40 лет назад.

На последних кадрах появляется титр на испанском языке: «Возвращайся, Франко, мы все возвращаемся».

В следующий уик-энд узнаем, каким будет возвращение аргентинского гонщика, которому 27 мая исполнится 21 год.

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