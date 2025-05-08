Отец Олейниковой: “WTA оштрафовала дочь и сняла очки за титул, потому что я не ответил на их письмо – в это время я был на боевом задании”

Женская теннисная ассоциация решила принять санкции в адрес украинской теннисистки Александры Олейниковой



На прошлой неделе Александра Олейникова стала победительницей на турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия. 24-летняя украинка выиграла свой седьмой одиночный титул и первый с октября прошлого года. В рейтинге WTA Олейникова сейчас занимает 274-е место. Отец теннисистки, Денис Олейников, является военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также ее менеджером. Александра создала собственную платформу для сбора на дроны для ВСУ, которую продвигает благодаря собственному Инстаграм и нашивке на форме (там, где разрешено).

Как рассказал Денис Олейников, в понедельник WTA сообщила им о санкциях – денежном штрафе и аннуляции очков за победу в Италии.

Как он объяснил, WTA штрафует Александру за позднее снятие с турнира WTA 125 в Сен-Мало, Франция, который проходил на той же неделе, что и турнир ITF в Италии, который она выиграла. Олейникова была заявлена на соревнованиях во Франции и после закрытия заявки находилась глубоко в альтернативном списке – на 15 месте, при этом в квалификации турнира всего 14 мест.

«Я не снял ее не потому, что ленив, – рассказывает Денис, – Мы до последнего момента рассматривали возможность «заехать» в Сен-Мало в качестве on-site alternate (участница из альтернативы, которая находится на месте проведения турнира). За 2-3 дня до турнира игроки начали массово сниматься с этого турнира. Мне, кстати, до сих пор не понятно, почему так произошло.

Что происходит в этом случае: WTA высылает игрокам из альтернативы электронное письмо, в котором предлагает сняться или остаться в заявке. Сами понимаете, такая ситуация сама по себе очень редкая, и никто не мог предвидеть, что такие мейлы вообще появятся. Какие шансы на то, что за 2-3 дня с турнира снимутся 15 человек перед тобой?».

В этот же день утром отец теннисистки вышел на выполнение военного задания с полным запретом на использование мобильной связи. WTA, начиная со второй половины дня, направило игрокам из альтернативы 4 электронных письма: в трех было предложение сняться или остаться в заявке, а в четвертом – информация о том, что Александра стала участницей квалификации, ведь ее не сняли.

Таким образом, на то, чтобы отправить ответ с отказом об участии, было менее 3,5 часов: первое электронное письмо пришло в 13:36, а третье – в 16:53. Сама же Александра в это время летела в Италию на турнир в Санта-Маргерита-ди-Пула.

«Я вернулся ночью в зону досягаемости, и на следующий день в 7:41 утра мы написали в WTA письмо, где указали, что по уважительным причинам (активная работа в ВСУ) не смогли ответить раньше, и попросили снять Сашу с турнира, – говорит ее отец. – Там ответили: да, без проблем. У вас есть право на три поздних снятия без штрафных санкций».

«Как только он увидел письмо, мы сразу связались с WTA, – объяснила Александра. – Это произошло еще до жеребьевки и до начала матчей, так что ни организаторы, ни другие игроки не пострадали – и мы соблюли надлежащую процедуру снятия».

Однако уже в этот понедельник они получили другое письмо от WTA.

«Оказалось, что где-то в правилах WTA очень маленьким шрифтом указано, что если игрок вошел в квалификацию турнира WTA125 и снимается, то он не имеет права играть турнир ITF на той же неделе! Наказание: денежный штраф и снятие всех очков за турнир».

Александра Олейникова позже обратилась к ассоциации с просьбой об «одноразовой амнистии».

«Я хочу подчеркнуть, что это не является апелляцией, поскольку я понимаю, что с формальной точки зрения WTA действует в соответствии с установленными правилами. Однако я обращаюсь с просьбой сделать одноразовое исключение и сохранить набранные мной очки, учитывая чрезвычайные и очень нетипичные обстоятельства», – написала теннисистка в письме.

«На прошлой неделе я провела один из лучших турниров в своей карьере, выиграв титул в упорной и честной борьбе, получив ценные очки WTA. Эта победа приближает меня к моей первой квалификации на турнир Grand Slam. Поскольку я не имела выдающейся юниорской карьеры, не имею спонсора или спортивного агентства, ведущего мою карьеру, и за почти восемь лет в профессиональном туре я НИКОГДА не получала Wild Card ни на один турнир, этот путь был долгим и сложным.

Единственной ошибкой нашей команды в этой ситуации стало то, что мой отец не смог отреагировать на исключительное и необычное письмо WTA так быстро, как команды других игроков – за несколько часов, – объясняет Александра в своем обращении. – Мы полностью признаем свою ответственность и сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Однако быть лишенной шанса впервые сыграть на Grand Slam только из-за того, что мой отец находился на войне и не смог быстро ответить на ваше письмо, – это кажется слишком суровым наказанием. Поэтому я с уважением прошу о единовременной амнистии. Я готова оплатить штраф, но искренне прошу сохранить очки WTA, которые я получила честной и справедливой игрой».



Однако ассоциация не соглашается с аргументами украинской теннисистки и не намерена отменять свои санкции.

«Мы признали себя виновными, – говорит Денис Олейников. – Нарушение незначительное, непреднамеренное, случайное, совершенное впервые. Оно никому, вообще никому не навредило. Мы просили применить штраф, но оставить очки, потому что как это снятие повлияло на игру? Этот мейл никак не повлиял на спортивные результаты, на турнир, на организацию, на соперников. Это – просто бюрократия. Но они пошли по максимуму.

Тот факт, что в это время я находился при исполнении военных обязанностей во время войны и физически не мог выйти на связь, во внимание принят не был. Александра одержала победу на турнире в честной борьбе. Но за это она получит 0 очков и денежный штраф. Честно говоря, мне кажется, что решение WTA является предвзятым – возможно, по отношению к Александре, возможно, ко всем украинским игрокам. И совершенно точно – WTA имеет очень высокий уровень солидарности. К россиянам и белорусам. И нулевой – к украинцам».



btu.org.ua