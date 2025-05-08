Тренер сборной Украины рассказал, почему команда проиграла Японии на ЧМ

IIHF

В последнем матче чемпионата мира в группе 1A сборной Украины для выхода в элиту достаточно было не проиграть Японии в основное время, однако с этой задачей «сине-желтые», к сожалению, не справились.

Ассистент Дмитрия Христича – Олег Шафаренко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, чего, по его мнению, не хватило нашей команде.

– По итогам матча с японцами пришлось слышать диаметрально противоположные мнения. Одни говорят, что команда вышла недостаточно настроенной, другие, в частности я, считают, что осознание историчности момента сделало наших хоккеистов слишком скованными. Что увидели вы?

– Как по мне, главная причина поражения в том, что игроки обороны не отбирали шайбу, не выполняли своих функций до конца. Мы акцентировали внимание на отборах шайбы и на контратаках. Но на деле хоккеисты, которые за это отвечали, не могли подкатиться к соперникам. Затем, когда скорости выровнялись и японцы перестали бежать, как сумасшедшие, игра у нас пошла. Пол-игры соперник четко был быстрее нас. Японцы действовали лучше как команда в целом.

– На ваш взгляд, какой процент в этом поражении психологии и физической готовности?

– Думаю, 50 на 50. Если мы хотим выходить в топ-дивизион, то такие команды как Япония надо побеждать. Потому что в элите такие же скорости, а в дивизионе 1А на таких оборотах как Япония играли еще только итальянцы. Другие четыре команды были немного медленнее.

sport.ua