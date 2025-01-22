40-летний ЛеБрон стал самым возрастным игроком НБА, оформившим трипл-дабл с 20 очками

Нестареющий форвард стал героем домашнего поединка против Вашингтона, установив очередной рекорд

Форварду Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрону Джеймсу покорилось очередное историческое достижение после победного поединка против Вашингтон Уизардз (111:88).

40-лений баскетболист стал героем (совместно с Энтони Дэвисом, на счету которого 29 очков и 16 подборов) домашнего матча против главного аутсайдера регулярного сезона, набрав 21 очко, совершив 10 подборов и выполнив 13 передач. Таким образом, Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками.

ЛеБрону 30 декабря исполнилось 40 лет. Прошлым летом он продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

В октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

По ходу сезона ветеран продолжает бить все новые рекорды. Так, в начале декабря Джеймс первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков. Под конец года ЛеБрон побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — он превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате, а затем — по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

В начале января легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя «Его Воздушество» Майкла Джордана. Тогда же ЛеБрон обошел в историческом рейтинге Дирка Новицки по числу матчей в регулярном чемпионате. Сейчас на счету форварда — 1530 таких поединков. Выше него — только Винс Картер (1541), Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Периш (1611).

Лейкерс занимают шестое место в Западной конференции НБА — последнее, дающее право прямого выхода в 1/8 финала. В следующем матче команда ЛеБрона сыграет дома с Бостоном (действующим чемпионом и второй командой Восточной конференции) в ночь на 24 января.

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