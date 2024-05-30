Деррік Роуз зробив кілька нових татуювань. Зокрема й напис прямо на обличчі

Гравець «Мемфіса» Деррік Роуз зробив кілька нових татуювань у міжсезоння. 35-річний баскетболіст скористався послугами майстра Хосе Гіхоси, більш відомого як Killer Tattoos, серед клієнтів є й кілька інших гравців НБА.

Деррік зробив кілька написів – на животі набив слово «Khammurrabi» (ймовірно, саме на честь вавилонського царя Хаммурапі), на обличчі напис «Privilege Knowledge» («привілей знання», а біля вуха три літери «А», що є відсиланням до імені його дружини Алайни А. Андерсон.

А на руці Деррік набив ім'я своєї мами Бренди.

Фото: killer_tattoos/instagram, скриншоти TMZ, Justin Ford/NBAE

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