Кими Антонелли: Я не знаю, готов ли к Формуле 1

Кими Антонелли давно считается одним из кандидатов на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году. В этом сезоне 17-летний итальянский гонщик проводит дебютный сезон в Формуле 2, и в Венгрии одержал вторую победу. Однако Кими признаёт, что ему ещё предстоит многому научиться до перехода в Формулу 1.

Кими Антонелли: «Мне сейчас не хочется думать о следующем сезоне, поскольку пока нет никакого официального решения, и я не знаю, что меня ждёт.

Цель состоит в том, чтобы как можно лучше провести сезон в Формуле 2. Конечно, две победы придали импульс не только мне, но и команде, у которой получилось сложное начало сезона, но сейчас мы набираем темп.

Честно говоря, я не знаю, готов ли к Формуле 1, ведь я продолжаю многому учиться в Формуле 2. Я определённо ещё ошибаюсь. Некоторые детали действительно важны, а мне пока не удаётся действовать правильно.

Я не знаю, что меня ждёт в следующем году. Я стараюсь прогрессировать и не повторять одни и те же ошибки. Думаю, победа в Венгрии это доказала.

Повторюсь, я сейчас полностью сосредоточен на Формуле 2, стараюсь показывать хорошие результаты и закончить сезон как можно лучше. Ажиотаж вокруг меня действительно большой, учитывая все эти разговоры, но посмотрим, что произойдёт в следующем году».

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