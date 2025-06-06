«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Звезда бокса Джозеф Паркер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дюбуа – сейчас другой боксер по сравнению с первым поединком. Но Усик знает, как его сломать. Усик грамотный боксер, он техничный, умелый, у него отличная работа ног. Да, Дюбуа обладает силой удара, он может попасть по Александру. Но Усик прекрасно двигается и умеет уклоняться от ударов. Поэтому я склоняюсь к победе Александра», – сказал Паркер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua