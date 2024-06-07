Уайлдер попал под запретительный судебный приказ в тяжбе с невестой

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Невеста Деонтея Уайлдера добилась запретительного судебного приказа в отношении американского боксера.

Как известно, Телли Свифт обвиняет 38-летнего Уайлдера в домашнем насилии. Она утверждает, что экс-чемпион мира по версии WBC в хэвивейте неоднократно пытался задушить ее, физически унижал и словесно оскорблял.

Суд постановил: Деонтей обязан держаться на расстоянии не менее 90 метров от Свифт и их совместной дочери. Приказ будет действовать до 25 июня, когда состоится следующее судебное заседание по их делу.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера огласил рецепт перезагрузки карьеры Деонтея.

sport.ua