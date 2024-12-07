Ландо Норрис: У нас хорошие шансы на победу

Результат McLaren в последней квалификации сезона можно называть идеальным: Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли весь первый стартовый ряд, выполнив в субботу программу-максимум. При этом Ландо в девятый раз в карьере предстоит начинать гонку с поула.

Ландо Норрис (1-й): «День для нас сложился идеально! Возможно, пришлось немного сложнее, чем мы надеялись, ведь мы были очень быстрыми с самого начала уик-энда. Приятно, что мы заняли весь первый ряд, и в последней попытке я проехал хороший круг. В общем, именно так мы и хотели завершить день.

Наша задача – опередить Ferrari, и мы хотим сделать это красиво, а я хочу выиграть гонку. Но сейчас важно продолжать упорно трудиться и сохранять собранность. Завтра у нас хорошие шансы на победу, мы намерены выложиться по максимуму, и, конечно, огромное спасибо всей нашей команде!»

Оскар Пиастри (2-й): «Сегодняшняя квалификация прошла несколько сложнее, чем нам представлялось накануне. Потребовалось время, прежде чем мы нашли нужный подход, но в итоге мы всё-таки добились своего, и это отличный результат для всей команды. В общем, я доволен.

Правда, я бы не прочь получить возможность проехать ещё один круг, чтобы исправить промахи, допущенные в последней попытке, но 2-е время – тоже нормальный результат. Всё-таки я неплохо проехал этот круг.

Разумеется, первый и второй результаты – предел мечтаний команды, и теперь важно продолжить в этом же ключе завтра. Постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы завоевать Кубок конструкторов – именно такая задача стоит перед нами в воскресенье.

Не сомневаюсь, мы оба хотим выиграть завтрашнюю гонку, но при этом я уверен, что выиграть чемпионат в командном зачёте ещё важнее. Поэтому завтра постараемся, чтобы это произошло, но также, конечно, надо получить удовольствие от гонки».

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