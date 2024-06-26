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Футбол

Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

Нетрадиционная ситуация в группе C

Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

Getty Images/Global Images Ukraine

    • После третьего тура группового раунда Евро-2024 команды группы C Дания и Словения имели одинаковое количество очков, разницу мячей, забитых голов, желтых карточек футболистам и были равны в личных встречах. Однако Дания все же опередила словенцев.

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    • После матча появились две версии объяснения того, почему именно Дания заняла второе место: показатели команд в квалификации к Евро-2024, где Дания опередила Словению по личным встречам в одной группе, или же желтая карточка техническому директору Словении Миливое Новаковичу, полученная в игре с Данией.

    Уже на следующий день УЕФА официально сообщил, что Дания опередила Словению именно благодаря желтой карточке представителю делегации Словении.

    Дания в 1/8 сыграет с Германией, а Словения еще ждет своего соперника.

    EURO Grp. C

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

    Англия 3 1 2 0 2-1 5 2

    Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

    Дания 3 0 3 0 2-2 3 3

    Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

    Словения 3 0 3 0 2-2 3 4

    Желтая карточка техническому директору. Известно, почему Дания опередила Словению в группе

    Сербия 3 0 2 1 1-2 2

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