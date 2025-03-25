Фернандо Алонсо выступал с травмой в Китае

Фернандо Алонсо оказался единственным, кто не добрался до финиша Гран При Китая – гонщик Aston Martin сошёл из-за отказа тормозов. После финиша Алонсо рассказал, что весь уик-энд выступал с травмой.

Фернандо Алонсо: «Я в порядке. Мне пришлось использовать защитную накладку на шею, поскольку последние несколько дней у меня был защемлён нерв или что-то в этом роде. В конце концов, защита не понадобилась, поскольку я проехал не так много кругов.

У меня возникли проблемы с тормозами. Начиная с первого круга и до схода, задние тормоза сильно перегревались. Я затормозил перед первым поворотом, и педаль просто ушла в пол без тормозного усилия. К счастью, это затяжной поворот, и я смог сбросить скорость за счёт торможения двигателем. Если бы тормоза отказали перед четырнадцатым поворотом, я бы выбил пять или шесть машин. В каком-то смысле повезло, что обошлось без инцидента.

Сейчас нужно выяснить причину произошедшего перед следующей строенной серией. Надеюсь, в Японии мы сможем переломить тенденцию, и я впервые в этом году увижу клетчатый флаг».

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