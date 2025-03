“Ига, когда ты помиришься со своей матерью?”. Вторая ракетка мира Швёнтек подверглась нападкам хейтера во время своей тренировки в Майами

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек, вышедшая в четвертьфинал турнира в Майами, в минувшее воскресенье столкнулась с неприятным инцидентом.



Во время тренировки перед матчем третьего круга против Элизе Мертенс, польская теннисистка подверглась нападкам со стороны мужчины. Более того, он опубликовал видеозапись, на которой слышно, как он критикует спортсменку, упоминая её семейную ситуацию и психолога Дарью Абрамович: «Эй, Ига, позвони своей маме. Ига, когда ты помиришься со своей матерью? Дарья бегает с водой, как дрессированная собачка».

По информации польского издания Super Express Sport, нападавшим оказался 40-летний поляк, проживающий во Флориде. Его охарактеризовали как «примитивного и вульгарного человека, одержимого ненавистью по отношению к второй ракетке мира». Руководительница по связям с общественностью Швёнтек, Дарья Сулгостовска, в разговоре с польскими журналистами подчеркнула, что «безопасность – это абсолютный приоритет».

Напомним, что в феврале жертвой подобного преследования на турнире в Дубае стала и британка Эмма Радукану, которая даже расплакалась во время своего матча против Каролины Муховой.

«Мы внимательно следим за такими ситуациями. Конструктивная критика – это одно, угрозы, оскорбления или даже попытки вмешательства в работу команды – совершенно другое, это недопустимо, – подчеркнула Сулгостовска. – Мы сообщили об инциденте организаторам турнира и WTA, они незамедлительно отреагировали и приняли дополнительные меры, в частности усилили охрану, за что мы им очень благодарны. Обеспечение безопасности спортсменов является важнейшей задачей».

Во время матча третьего круга за боксом второй ракетки мира дежурил сотрудник охраны. Также дополнительный человек сопровождал её во время послематчевого интервью.

Вчера, Ига Швёнтек в напряженном поединке победила четвертого круга победила первую ракетку Украины Элину Свитолину.



This obsessed Iga hater went to her training in Miami and yelled things at her about her personal life and mother. Can the organisers do something about this?

