Пекин. Гауфф на отказе Осаки прошла в четвертьфинал и встретится со Стародубцевой

Коко Гауфф продолжает своё участие на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Коко Гауфф (США, 4) – Наоми Осака (Япония) 3:6, 6:4 (отказ)

Во втором сете Гауфф уступала со счётом 3:4 и затем выиграла три гейма подряд. После этого Осака приняла решение прекратить борьбу из-за травмы нижней части спины.

Американка девятый раз в этом году вышла в четвертьфинал (впервые с конца июня) и будет бороться за седьмой полуфинал.

Юлия Стародубцева проведёт вторую встречу с представительницей топ-10 рейтинга. В январе украинка уступила Онс Жабер в первом круге Australian Open, которая на тот момент занимала шестое место. На этой неделе Гауфф также находится на шестой позиции.

Четвертьфинальный матч между теннисистками состоится в четверг, 3 октября.

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