Ландо Норрис: Пилотировать в Сузуке – одно удовольствие

После двух этапов сезона McLaren лидирует в обоих зачётах чемпионата – разумеется, в дни японского гоночного уик-энда команда и её гонщики надеются развить этот успех.

Ландо Норрис: «Мы вновь отправляемся в Японию, и я очень этому рад. Это один из моих любимых уик-эндов в календаре чемпионата. Японские болельщики создают прекрасную атмосферу, а пилотировать на трассе в Сузуке – одно удовольствие.

Хорошо, что после столь удачного начала сезона у нас была неделя отдыха. Мы использовали это время, чтобы, вернувшись на базу в Уокинг, вместе со всеми отпраздновать успех. Кроме того, я поработал на симуляторе и пообщался с инженерами, чтобы подготовиться к серии из трёх гонок подряд.

Первые две гонки сезона нас многому научили, и теперь пора всё это применить на практике».

Оскар Пиастри: «Сузука – одна из трасс, что вызывают у гонщиков восторг. Там есть и легендарный поворот 130R, и комбинация быстрых поворотов, а благодаря тому, что конфигурация трассы остаётся неизменной уже так много лет, пилотировать на ней невероятно здорово.

Я отправляюсь в Японию после победы в Китае, поэтому у меня отличное настроение. Впрочем, конечно, мы понимаем, что сейчас всё начинается снова, и нам предстоит упираться не меньше, чем раньше.

В группе лидеров идёт острейшее соперничество, и мы должны максимально эффективно работать на всех направлениях. Я предвкушаю возвращение на трассу, чтобы вместе со всеми устроить отличное шоу для невероятно страстных японских болельщиков».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После уик-энда, в дни которого гонок не было, на этой неделе мы возвращаемся к работе на трассе и рады, что это будет Сузука, где пройдёт Гран При Японии.

На этом автодроме особая атмосфера, и не только потому, что на этой трассе гонщиков ждут интересные испытания, но также из-за японских болельщиков, ведь они – одни из самых страстных и темпераментных, кого мы видим в разных странах мира.

На прошлой неделе команда собралась на базе в Уокинге, чтобы отметить первые две победы в этом сезоне, но быстро переключилась на подготовку к предстоящей серии из трёх гонок подряд.

Гран При Китая показал, насколько высок уровень соперничества и насколько плотные сейчас результаты, поэтому мы по-прежнему полностью сосредоточены на собственных задачах и продолжаем трудиться, стараясь добиться всё более высоких скоростей.

Мы готовимся отлично провести гонку, чтобы порадовать не только ту публику, которая будет на трибунах в Сузуке, но и болельщиков McLaren по всему миру».

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