Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора хочет провести бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу провести поединок за титул чемпиона мира с Дюбуа на Уэмбли. Мы продадим этот стадион. Я хочу больших боев ради большого бизнеса. Для этого мне нужен Даниэль. Усик с этим парнем не смогут продать Уэмбли, а я смогу», – сказал Чисора.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua