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Футбол

Арсенал хочет подписать вингера Баварии, но игрок готов на снижение зарплаты ради своего клуба

Арсенал хочет подписать вингера Баварии, но игрок готов на снижение зарплаты ради своего клуба

    • "Арсенал" проявляет серьезный интерес к подписанию правого вингера "Баварии" Лероя Сане на правах свободного агента.

    По информации Флориана Плеттенберга, сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе, но "Бавария" пока не сделала Сане официальное предложение о продлении соглашения. Ожидается, что решение относительно будущего вингера будет принято в течение 1-3 недель.

    Добавим, что 29-летний немецкий футболист готов пойти на уменьшение зарплаты ради продления контракта с "Баварией", который истекает летом 2025 года.

    www.ua-football.com

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