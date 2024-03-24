«Торонто» победил «Эдмонтон», Самсонов получил травму в конце матча

Илья Самсонов (слева) в матче против «Эдмонтона». Фото USA Today Sports

«Торонто» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев по два гола забили Понтус Хольмберг и Бобби Макмэнн, по одной шайбе у Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. У гостей отличились Кори Перри, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму за 3 минуты до конца третьего периода после гола Леона Драйзайтля. В попытке отразить бросок соперника Самсонов заработал повреждение и покинул лед. Вместо него на площадку вышел Мартин Джонс. Самсонов отбил 31 бросок, Джонс сделал 5 спасений.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 89 очками в 69 матчах. «Эдмонтон» идет на пятой строчке «Запада» с 88 очками в 67 играх.

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