Легендарный тренер Тедди Атлас назвал боксера, который превзошел Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный тренер Тедди Атлас, который подготовил 18 чемпионов мира, выбрал среди них лучшего боксера, который, по его мнению, превзошел даже Майка Тайсона.

«Иногда на церемонии вручения премии «Оскар» одна лента забирает все награды. Что же поделаешь? Моим лучшим бойцом был Вильфредо Бенитес. Тот, кто смог победить Роберто Дюрана, у него был довольно неплохой послужной список. Я бы сказал, что Бенитес был универсальным боксером. Он был особенным бойцом», – сказал Атлас.

Ранее легендарный тренер Тедди Атлас назвал место абсолютного чемпиона мира Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории бокса.

sport.ua