Порядок реєстрації на офіційному сайті казино Pin Up UA: правила та умови для новачків



У жодному легальному казино України користувачі не можуть грати на гроші без реєстрації. Це правило діє і для Pin Up – топового ігрового клубу. Відповідно до ліцензії КРАІЛ, за якою працює портал, створити обліковий запис в гральному закладі мають право лише повнолітні користувачі (21+). Після оформлення облікового запису геймер зможе запускати в Пін Ап автомати з реальними грошовими ставками, брати участь у турнірах, акціях, отримувати клубні бонуси та користуватися іншими опціями в казино. На цьому онлайн-майданчику можна створити лише один профіль. Отримані особисті дані ретельно перевіряються адміністрацією Pin-Up, тож надавати інформацію потрібно правдиву. Для реєстрації використовується два варіанти – з E-mail або за номером мобільного телефону.

Створення в Пінап казино профілю з електронної пошти

Щоб зареєструватися в Pin Up casino через опцію з email, гемблеру потрібно виконати такі дії.

Зайти на офіційний сайт Пінап. У верхньому правому кутку знайти клавішу «Реєстрація» та клацнути на ній. Вибрати один із двох способів реєстрації – «За Email». Додати адресу власної пошти у поле. Придумати пароль (від 6 до 14 символів). Поставити «галочки» навпроти пунктів: погоджуюсь з Правилами та Умовами та Договором оферти; підтверджую, що мені є 21 рік, немає ігрової залежності, і я не перебуваю в реєстрі осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів; я згоден отримувати розсилку про акції Pin Up по email та SMS. Натиснути клавішу «Зареєструватися».

Після цього гравець отримує посилання у листі на електронну пошту та переходить до індивідуального кабінету, створеного для нього на сайті. У Пін Ап доступний лише один, стандартний спосіб реєстрації. Варіанту авторизації через соцмережі не передбачено. Надана особиста інформація має бути точною та коректною. При найменшій помилці в перспективі можуть виникнути проблеми з виведенням виграшів або верифікацією.

Як створити обліковий запис в казино зі смартфона

Створення облікового запису за допомогою номера мобільного телефону таке ж саме, як і через електронну пошту. В смартфоні чи планшеті допустимо використовувати мобільну версію сайту казино онлайн Pin Up UA або скачуваний додаток. Для створення профілю гравця з телефону необхідно:

відкрити офіційний сайт Пін-Ап у своєму мобільному;

натиснути кнопку «За телефоном»;

вписати до відповідної графи номер мобільного;

натиснути кнопку «Зареєструватися»;

підтвердити, що вже виповнився 21 рік.

Цифровий код, який надійде у СМС, послужить для активації новоствореного облікового запису. Спроба створити ще один акаунт у Пінап казино карається блокуванням профілю.

Верифікація

У Пін Ап казино верифікувати профіль необхідно відразу ж після реєстрації. В інтернет-клубі пропонують три варіанти верифікації:

BankID;

сервіс Дія;

фото чи скан-копії документів, надісланих на e-mail саппорта.

Якщо новий клієнт поки що не наважується грати на гроші, для безпечної гри можна скористатися безкоштовними демо версіями слотів.

Безплатний тестовий режим ігрових автоматів

Для демо-режиму поповнення рахунку, реєстрація та верифікація не потрібні. Замість реальних грошей у демці використовуються віртуальні монети, але всі функції гри в слоті зберігаються. У казино Pin-Up у тестовому режимі можна грати у більшість гральних автоматів з асортименту. Для цього потрібно знайти гру і натиснути кнопку «Демо» під нею. Ліміт гри в демо-версіях не передбачений. Після того, як віртуальні гроші закінчаться, для оновлення балансу гравцеві потрібно тільки перезапустити слот.

btu.org.ua