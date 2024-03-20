НБА. Хьюстон разгромил Вашингтон, Сан-Антонио уступил Далласу

Победы минувшей ночью добыли Орландо, Нью-Орлеан и Денвер

В ночь на 20 марта состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Хьюстон Рокетс — 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)

Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс — 112:92 (27:17, 40:15, 24:33, 21:27)

Бруклин Нетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 91:104 (21:27, 24:37, 24:21, 22:19)

Сан-Антонио Сперс — Даллас Маверикс — 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс — 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)

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