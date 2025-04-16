Соперник из Аргентины. Украинский боксер проведет титульный бой в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эннис – Чухаджян

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко, который ныне работает тренером украинского боксера Карена Чухаджяна, поделился информацией о следующем сопернике своего подопечного:

– Что известно о следующем бое Карена Чухаджяна? Есть ли соперник и дата?

– Да, есть и соперник и дата, но пока официально об этом не объявили. Известно, что Карен будет драться за пояс против аргентинского боксера 10 мая в Германии. Город Розток. Скоро будет анонс.

Карен сейчас набирает форму, тренируется. Мы уже две недели спаррингуем в Киеве. Вторую подготовку хотим провести ближе к 19-20 апреля в Германии.

– Что думаете о перспективах Карена? Как считаете, сможет ли он сделать еще один заход за чемпионским поясом?

– Трудно сказать, потому что здесь зависит не только от Карена, ведь важную роль играет организаторская, менеджерская и промоутерская работа. Мы будем стараться, но хочу сказать, что у нас были предложения провести в США топовые бои с известными боксерами. Однако мы решили, что лучше снова завоевать шанс боксировать за титулы чемпиона мира, чем просто ездить и зарабатывать.

Дай Бог, завоюем титул в следующем поединке, а там будем вести переговоры с президентом WBO относительно того, чтобы провести бой за первую строчку в рейтинге. То есть, сейчас Карен пятый, если все будет хорошо, завоюем пояс в следующем бою, то он сможет подняться на несколько ступенек вверх. Ну а там будем разговаривать с менеджером, чтобы получить отборочный бой за право боксировать за чемпионский титул, – сказал Сенченко.

Последний раз Карен Чухаджян выходил на ринг в ноябре прошлого года – дал конкурентный бой американскому чемпиону Джарону Эннису, но уступил единогласным решением судей.

sport.ua