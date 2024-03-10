Коко Гауфф — о камбэке в матче с Кларой Бюрель: «Горжусь ли я своей игрой? Не очень, если честно. Но борьбой я горжусь»

Третья ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов после поединка второго круга на турнире в Индиан-Уэллс против Клары Бюрель, в котором она отыграла с 2:5 в решающем сете

— Коко, сумасшедший матч. Что вы говорили себе в третьем сете, чтобы переломить ситуацию?

— Просто старалась доверять себе и быть агрессивной. Я действительно пыталась сосредоточиться на том, чтобы заставить её бегать и не позволять ей атаковать с форхенда.

— Когда у вас такой тяжёлый стартовый раунд, помогает ли ваш опыт каким-то образом пройти через это?

— Честно говоря, в прошлом так и было. Я имею в виду, что последние турниры, на которых я хорошо выступала, обычно имели тяжёлый первый раунд, особенно самый тяжёлый из них — на Открытом чемпионате США. И, да, я думаю, что для меня то, что я прошла через этот матч, безусловно, много значило. Я могла бы легко сдаться. Но, честно говоря, я просто говорила себе, выиграю я или проиграю, я не хочу ни о чём жалеть. Я хочу чувствовать себя так, что я создала для себя лучшую возможность выиграть, и я это сделала. Горжусь ли я своей игрой? Не очень, если честно. Но борьбой я горжусь. Я стремлюсь совершенствоваться. Не думаю, что это был мой лучший теннис. Думаю, мне еще есть над чем работать, чтобы стать лучше.

— Поскольку ваше 20-летие не за горами (13 марта), трудно ли отпраздновать этот юбилей во время турнира, есть ли у вас какие-то планы, например, небольшая вечеринка или ужин?

— Да, это всегда сложно. Я не особо праздновала День рождения с тех пор, как начала играть в профессиональный теннис, просто потому, что этот турнир всегда приходится на этот день. Иногда мы ходим поужинать, но пока мы не знаем, когда я буду играть. Так что да, мы просто… мы поужинаем, но, видимо, не в день самого турнира. Может быть, в конце турнира. Я не очень люблю праздновать дни рождения, конечно, я люблю праздновать, но, знаете, я не из тех людей, которые любят вечеринки и выходы в свет. У меня ничего не запланировано. Поэтому, возможно, просто ужин или что-то подобное.

В третьем круге BNP Paribas Open Коко Гауфф сыграет против итальянки Лучии Брондзетти

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