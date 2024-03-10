Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Маурисио Почеттино пытается снискать расположение болельщиков
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В последнее время наставник "Челси" находится под давлением не из-за владельцев клуба, которые думают над его увольнением, а из-за болельщиков клуба, которые требуют от владельцев уволить аргентинца.
Результаты "Челси" не устраивают публику на "Стэмфорд Бридж" и очередной матч без трех очков в активе только сильнее их разозлит. Получится ли у Почеттино сделать первый шаг в попытках помириться с болельщиками?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.
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Трансляция матча «Челси» — «Ньюкасл» Смотреть трансляцию
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