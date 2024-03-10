4 самых желанных соперника для Кроуфорда

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Американский чемпион WBA, WBA, WBO в первой полусредней весовой категории (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) решает, что делать дальше. Его последний поединок прошел летом 2023 года и стал настоящим триумфом. Тогда был побит американский боксер, долгие годы считавшийся его главным антагонистом – Эррол Спенс (28-1, 22 КО).

Кроуфорд разобрал Спенса очень легко. Играючи, с первых раундов попадал слишком много и жестко. Эррол не мог подстроиться к темпу противостояния, не мог достать, а те удары, которые залетали, казалось, должны дать эффект. Однако это не работало.

«Помню, как прилетела его левая рука. Бум! А я думаю: «Хм, и это все?» – вспоминал поединок против Спенса Кроуфорд.

Конечно, сейчас часть фанатов придумала объяснение победе Теренса. Говорят, что все из-за того, что Эррол побывал в аварии и испытывает проблемы с глазом. И если бы боксеры встретились раньше – все было бы по-другому. Претензии эти предъявляют Кроуфорду, будто он убегал от боя, а не призывал своих промоутеров сделать его в течение пяти лет.

Спенс активировал опцию о реванше, но непонятно, актуально ли это. Ведь Эррол перенес повторную операцию на глазу и после этого не сообщал, будет ли готовиться ко второму противостоянию.

Не хотелось бы, конечно. Потому что первый поединок прошел так, что вторично смотреть на избиение Спенса нет никакого желания. Вопросов, которые нужно было решать в реванше, нет – Эррол проиграл в каждом компоненте. А вот со следующими боксерами посмотреть поединок Кроуфорда точно хотелось бы.

Джарон Эннис

США

26 лет

Рекорд: 31-0, 28 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррон Эннис

Молодой боксер из Филадельфии – настоящий талант. Без каких-либо вариантов, его бокс – это будущее полусреднего дивизиона, ведь Кроуфорду уже 36 лет, Спенсу – 34. И оба собираются переходить дальше. А учитывая габариты Эррола, возможно, и сильно дальше.

Джарон хочет боя против Кроуфорда, а вот Теренс – не очень. Здесь все просто – такой бой будет подарком от более популярного, более денежного боксера молодому коллеге, который будет в любом случае в плюсе.

Проиграет Эннис – проиграл лидеру рейтинга лучших боксеров вне весовой категории. Выиграет Эннис – получит весь бокс на тарелочке и многомиллионные гонорары вместе с правом выбирать оппонентов. Выиграет Кроуфорд – побил молодого аутсайдера, будут говорить, что Эннис еще не вышел на пик. Проиграет Кроуфорд – удар огромным молотом по всему, над чем работал годами. Это все же не поражение условному Канело, для репутации удар совсем другого масштаба.

Но если отбросить все эти объяснения, то бой классный. Боксеры одной американской школы, но несколько разных стилистик. Встреча поколений, эпично и красиво.

Победитель пары Цзю – Турман

Австралия или США

29 лет или 35 лет

Рекорд Цзю: 24-0, 17 КО

Рекорд Турмана: 30-1, 22 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Кит Турман

На самом деле, неважно, кто победит. Потому что для Теренса Кроуфорда здесь важен пояс в новом дивизионе, а бой против обоих боксеров будет интересен.

Австралиец Цзю в последнее время много шумит по причине своих уверенных выступлений. Это уже не просто молодой боксер, просто ломающий оппонентов своим напором. Он умеет и боксировать, хоть и сохраняя эту агрессивную стилистику. Именно так, боксом, Тим победил нокаутера Брайана Мендосу.

Турман возрастной и давно не боксировал. Точнее, вообще боксирует редко. Его словно надломило поражение от Мэнни Пакьяо. Хотя ничего страшного там не произошло. Младший чемпион уступил возрастному боксеру, но какому возрастному. Пакьяо – не просто пенсионер, а настоящая легенда.

После этого Кит провел напряженный бой против Марио Барриоса в 2022 году и вот теперь выходит на Цзю. Шансов не очень много, но и Тим не встречался со столь мощным и опытным боксером.

А для Кроуфорда и тот, и другой оппонент – интересны. И стилистически, и физически – все-таки новый дивизион. И в плане достижений. Пояс в новой категории и шаг к историческому трехкратному абсолютному чемпионству.

Джермелл Чарло

США

33 года

Рекорд: 35-2-1, 19 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Джермелл Чарло (слева) против Сауля Альвареса

У них есть конфликт, они явно были бы не прочь проверить друг друга на прочность и стилистически это классный бой крайне техничных боксеров.

Главный минус возможности организации этого боя — сам Кроуфорд считает, что Чарло не сделал ничего, чтобы с ним встретиться. Подразумевается желание победить в поединке против Сауля Альвареса. Теренс говорит, что Джермелл его не проявил, а значит, ему неинтересно биться против такого бойца.

Но этот вопрос может снять наличие двух чемпионских титулов в новой для Теренса категории на руках у Чарло. Все же цель выше того, что Джермелл сломался под напором Сауля и не проявил себя. С Кроуфордом он может проявить себя по-другому.

Сауль Альварес

Мексика

33 года

Рекорд: 60-2-2, 39 КО

Канело – тот, с кем нужно встретиться Кроуфорду, если он хочет встать в ряд с величайшими. Но это одновременно очень и очень опасный шаг.

Подняться на три категории вверх, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом – огромный шаг. Конечно, по основным характеристикам Сауль – не больше Теренса. А еще Альварес не хочет этого боя, потому что не получит от него ничего, кроме денег.

Но ведь мы говорим о тех, с кем нужно встретиться Кроуфорду. И это – историческое противостояние.

sport.ua