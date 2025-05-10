Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик победит Дюбуа, это знают все. Я надеялся, что Усик проведет бой с Джозефом Паркером. Это был бы хороший поединок, но Дюбуа… Все знают, что он проиграет. Он хочет воспользоваться шансом, но Усик просто будет играть с ним», – сказал Баколе.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua