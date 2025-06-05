Второй раз подряд. Бой британского супертяжа снова отменили

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что супертяж Диллиан Уайт 7 июня не выйдет на поединок против представителя Новой Зеландии Джона Кевина Ахио.

Сообщается, что у Уайта появился более интересный вариант на бой в августе, поэтому британец не будет участвовать в андеркарде поединка Фабио Уордли.

Для Уайта это вторая кряду отмена боя. Весной из-за травмы опытный супертяж не вышел на поединок с Джо Джойсом.

37-летний Уайт в профессиональной карьере провел 34 боя, одержал 31 победу и потерпел три поражения.

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sport.ua