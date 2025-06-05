В Формуле 2 осудили оскорбления в соцсетях

В четверг вечером в Формуле 2 выпустили заявление, в котором осудили оскорбления в социальных сетях в адрес гонщиков и команд.

«От лица команд и гонщиков, выступающих в Формуле 1, Формуле 2, Формуле 3 и FIA в рамках кампании «Вместе против оскорблений в сети» мы решительно осуждаем любые формы оскорблений и угроз, – говорится в опубликованном заявлении Формулы 2. – Мы продолжим действовать вместе и сообщать о любых оскорблениях в социальных сетях.

Независимо от того, являетесь вы болельщиком или частью мира автоспорта, всеми нами движет страсть, и в основе всего находятся люди. Мы призываем всех сохранять уважением к спортсменам и их командам».

Пояснений, с чем конкретно связана публикация подобного заявления, не последовало, но судя по всему, речь идёт об Алексе Данне. Гонщик Rodin Motorsport, выступающий в Формуле 2, рассказал, что получил огромное количество оскорблений и угроз в социальных сетях после того, как устроил массовый завал во время гонки в Монако.

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