Ига Швёнтек: “В третьем сете Соболенко играла очень мощно – я не сумела на это правильно отреагировать и просто не смогла навязать борьбу”

Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свое поражение от Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции



“Я сыграла здесь несколько качественных матчей, но, пожалуй, сейчас не лучшее время, чтобы смотреть на это с более широкой перспективы. Не знаю, не думаю, что это был плохой турнир, но это также не тот результат, на который я надеялась. Сейчас мне вспоминается несколько неудачных бэкхендов после того, как я впервые проиграла подачу, хотя она подавала очень хорошо. Я чувствую, что подавала так же хорошо, но она очень хорошо читала мою подачу. Возможно, она даже заработала больше очков на приеме, сейчас я не знаю. Я немного потеряла интенсивность в последней части поединка, а она наоборот, играла очень мощно, как и в первом сете. Я не сумела на это правильно отреагировать и просто не смогла навязать борьбу. Ее темп был очень быстрым, без сомнения, особенно в начале матча. Там она играла с максимальной интенсивностью, рискуя очень много. Было трудно завязать розыгрыш, хотя потом я все же смогла это сделать. Это был матч, в котором не хватало многих вещей, не только подачи и приема, но и нужно было построить качественный розыгрыш.

В третьем сете я чувствую, что мы вернулись к тому же самому, что и в начале, где она, без сомнения, воспользовалась своими возможностями, а я не смогла поддержать тот же темп, что и во второй партии. Это был больше физический вопрос, но не то, что у меня не было энергии. Просто иногда дело в нюансах – мяч летит на 10 сантиметров дальше или короче, или ты играешь на 5% быстрее или с чуть большим вращением. Это не огромная разница, но на этом уровне, когда ты играешь против топовых соперниц, всё ощущается.

В третьем сете она вышла и просто пошла ва-банк. Без сомнений. И сет пролетел очень быстро. У меня не было времени на то, чтобы перезагрузиться, как это получилось в начале второго сета. Я уже один раз отыгралась – со счёта, кажется, 1:4 или 0:3, но сделать это снова было очень трудно. А она, как я уже сказала, действовала решительно, не сомневалась, просто играла на пределе”.



“Теперь у меня будет несколько свободных дней, это точно, хотя я должна посмотреть, какой план у моих тренеров. Надеюсь, мы сможем провести отличный тренировочный период перед сезоном на траве, потому что этот этап всегда был для меня очень сложным, особенно потому, что он приходится на время, когда я очень хочу быть дома. Правда, сейчас я не чувствую потребности быть дома, так что, возможно, поеду куда-то в Европу, чтобы тренироваться.

Что касается потери рейтинга, я думаю, что я уже изменила свое мышление перед этим турниром. Например, ранний проигрыш в Риме дал мне время и перспективу, поэтому я не очень думала об очках во время турнира. Конечно, если посчитать, то очевидно, что я потеряла много очков из-за этого поражения, но мне это не важно. Любой может выиграть эти турниры, каждый турнир мы начинаем с одной и той же стартовой точки. Поэтому я постараюсь делать свою работу и теперь сосредоточиться на прогрессе, на изучении новых вещей на траве”.



btu.org.ua