Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона

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Состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли НХЛ между Эдмонтоном и Флоридой. Встреча завершилась в первом овертайме, где победу со счетом 4:3 одержали хоккеисты Эдмонтона.

В основное время Ойлерз забросили первыми, однако затем пропустили три шайбы и были вынуждены отыгрываться. У Пантер отметим дубль Беннетта, который с 12 голами является лучшим забивалой плей-офф, а у Эдмонтона два очка набрал Капанен.

В овертайме решающую шайбу оформил Драйзайтль с передачи Макдэвида. Когда овертайм уже шел к завершению, игрок Флориды выбросил шайбу за пределы льда и заработал штраф за задержку игры, что привело к большинству, которое хозяева удачно реализовали.

Эдмонтон выиграл четыре из четырех овертаймов в текущем плей-офф.

Финал Кубка Стэнли

Эдмонтон – Флорида 4:3 в первом овертайме

Шайбы: 01:06 Драйзайтль – 8 (Капанен, Валман) – 1:0, 10:49 Беннетт (Верхаге, Ткачак) – 1:1, 12:30 Маршан – 5 (Шмидт, Родригес) – 1:2, 22:00 Беннетт – 12 (Шмидт, Верхаге) – 1:3, 43:17 Арвидссон – 2 (Бушар) – 2:3, 46:33 Экхольм – 1 (Макдэвид, Капанен) – 3:3, первый овертайм 19:29 Драйзайтль – 9 (Макдевид, Перри) – 4:3

Вратари: Скиннер – Бобровский

Эдмонтон ведет в серии 1:0

sport.ua