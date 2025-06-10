Киев Кэпиталз подписал бесстрашного хоккеиста

ХК «Кэпиталз». Алексей Мельников

Финалист прошлого сезона ХК «Киев Кэпиталз» продолжает комплектацию состава. Подопечные Вадима Шайхрайчука объявили о новом контракте с бесстрашным оборонцем Алексеем Мельниковым, – сообщает официальный сайт «Столичных».

Для 36-летнего уроженца Киева и воспитанника «Сокола» Мельникова предстоящий чемпионат будет вторым подряд в форме «Кэпиталз» и аж 19-м в чемпионатах Украины. В регулярном сезоне-2024/25 оборонец с учетом плей-офф сыграл 29 матчей и набрал 5 (0+5) очков.

Ранее столичный клуб переподписал девять украинских хоккеистов: вратаря – Назара Бойко, защитников – Тимура Лапко, Никиту Лесникова, Владислава Лугового, Матвея Мазко, Валентина Сирченко и нападающих – Дениса Плесовских, Евгения Секирко и капитана Сергея Черненко.

sport.ua