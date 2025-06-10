Айо Комацу: Гонка в Монреале – 200-я для Haas F1

Первой гонкой в истории Haas F1 стала Австралия’16. Тогда многие не верили, что новая команда продержится хоть пару сезонов, но на этой неделе Haas F1 проведёт свой 200-й Гран При – с машинами в исторической раскраске 2014 года…

Айо Комацу, руководитель команды: «В Монреале пройдёт 200-я гонка команды. Десять сезонов в Формуле 1 – это долгий срок, это веха, которой все мы можем гордиться. Немногие новые команды выдерживают более двух сезонов, обычно они исчезают, не заработав очков, но мы стабильно сражаемся в середине пелотона и сожалеем, когда не зарабатываем очки в каждой гонке.

У нас высокие цели, мы хотим быть лидерами средней группы команд. Я очень надеюсь, что мы отметим 200-ю гонку заработанными очками. Нет лучшего места для празднования, чем Монреаль – яркий город с потрясающей трассой и невероятной атмосферой.

Новинки, которые мы опробовали в Имоле, позволили повысить эффективность машины на высоких скоростях. Точную оценку дать сложно – все команды прогрессируют с каждой гонкой, поэтому нельзя ориентироваться только на конкурентоспособность, но по тем показателям, которые мы измеряем, всё работает.

Увидим ли мы в Монреале весь потенциал нашей машины? Вероятно, нет, поскольку там нет скоростных поворотов, все зависит от скорости на прямых и динамики разгона. Но у нас был шанс заработать очки во всех гонках, кроме Мельбурна и Джидды, так что и в Монреале он будет».

Оливер Берман: «Канадский этап я ждал с начала сезона. Эта гонка часто проходит под дождём, на трассе много шикан, поэтому важно думать и действовать с опережением.

Я ещё не выступал на трассе имени Жиля Вильнёва, но когда смотрел Гран При Канады 2011 года, где Дженсон Баттон выиграл в сумасшедших условиях, мне захотелось самому провести здесь гонку.

Этот Гран При станет 200-м для Haas F1 – для всех нас это особое событие. Я горжусь тем, что выступаю за эту команду, в которой все стремятся к новым достижениям».

Эстебан Окон: «Здорово провести пару недель вне гонок после трёх Гран При подряд, чтобы отдохнуть и набраться сил. Я знаю, что команда с нетерпением ждет возвращения на трассу в Монреале, лично я тоже рад вернуться. В городе отличная атмосфера, канадские болельщики тепло нас поддерживают, а гонка проходит на интересной, окружённой барьерами трассе со сложным сочетанием поворотов.

В этот уик-энд команда проведет свой 200-й Гран При, и здорово, что он проходит в Северной Америке. Я горжусь тем, что являюсь частью этого момента в истории команды, надеюсь, нас ждёт незабываемый уик-энд».

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