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Автоспорт

Рождественская открытка от Williams

Рождественская открытка от Williams

В Williams подготовили к Рождеству не статическую картинку, а целый мультфильм о том, как Джеймс Ваулз в свободное от руководства командой время лично работает Санта Клаусом, развозящим подарки своим гонщикам

 
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