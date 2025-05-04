Вся надежда – на Польшу. Расклады: что принесет Украине выход в элиту ЧМ?

Сборная Украины проиграла Японии (2:3), но сохраняет шансы на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Сине-желтая команда делит второе место в дивизионе IA в Румынии, имея 9 очков из 15. Столько же набрала и команда Великобритании. Италия разгромила Румынию (7:1) и вышла на первое место (10 пунктов).
Путевки в элиту получают две лучшие команды из шести. Италия гарантировала себе пропуск. Далее заочная борьба за топ-2 ведется между Британией и Украиной. В заключительном матче группы британцы играют против польской команды.
Сине-желтым нужно поражение Британии от Польши в основное время
Турнирное положение: Италия – 10 очков (завершила турнир), Великобритания – 9 очков, Украина – 9 (завершила турнир), Япония – 7 (завершила турнир), Польша – 6, Румыния – 1 (вылетела в дивизион IB).
Дополнительные критерии при равенстве очков: 1) очки в личных встречах, 2) разница шайб в личных встречах, 3) заброшенные шайбы в личных встречах, 4) результат против лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 5) результат против второй лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 6) более высокий номер посева перед турниром.
ЧМ-2025 по хоккею. Дивизион 1A. Результаты матчей
Турнирная таблица перед заключительным матчем
Рассмотрим возможные варианты в оставшемся матче:
Италия – 10 очков, Украина – 9 (4 пункта в личных встречах), Польша – 9 (3), 4. Великобритания – 9 (2)
В этом варианте, при дележе трех команд, Украина будет выше конкурентов – по очкам в личных встречах, благодаря победе над Польшой и одному пункту в матче с британцами.
Великобритания – 10 или 11 или 12, Италия – 10, Украина – 9, Польша – 6 или 7 или 8
Итак, Украине нужно болеть за победу Польши в основное время против Британии
Все расклады. За кого нужно болеть Украине, чтоб попасть в хоккейную элиту?
sport.ua