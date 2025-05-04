Вся надежда – на Польшу. Расклады: что принесет Украине выход в элиту ЧМ?

ФХУ

Сборная Украины проиграла Японии (2:3), но сохраняет шансы на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Сине-желтая команда делит второе место в дивизионе IA в Румынии, имея 9 очков из 15. Столько же набрала и команда Великобритании. Италия разгромила Румынию (7:1) и вышла на первое место (10 пунктов).

Путевки в элиту получают две лучшие команды из шести. Италия гарантировала себе пропуск. Далее заочная борьба за топ-2 ведется между Британией и Украиной. В заключительном матче группы британцы играют против польской команды.

Сине-желтым нужно поражение Британии от Польши в основное время

Турнирное положение: Италия – 10 очков (завершила турнир), Великобритания – 9 очков, Украина – 9 (завершила турнир), Япония – 7 (завершила турнир), Польша – 6, Румыния – 1 (вылетела в дивизион IB).

Дополнительные критерии при равенстве очков: 1) очки в личных встречах, 2) разница шайб в личных встречах, 3) заброшенные шайбы в личных встречах, 4) результат против лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 5) результат против второй лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 6) более высокий номер посева перед турниром.

ЧМ-2025 по хоккею. Дивизион 1A. Результаты матчей

1-й тур (27.04): Япония – Италия – 1:4, Украина – Британия – 3:4 Б, Румыния – Польша – 1:4

2-й тур (28.04): Италия – Украина – 2:3 Б, Польша – Япония – 2:1, Британия – Румыния – 2:1 OT

3-й тур (30.04): Британия – Япония – 5:4 OT, Польша – Италия – 1:4, Украина – Румыния – 4:0

4-й тур (01.05): Италия – Британия – 1:5, Польша – Украина – 1:4, Румыния – Япония – 3:5

5-й тур (03.05): Япония – Украина – 3:2, Италия – Румыния – 7:1, 19:30. Британия – Польша

Турнирная таблица перед заключительным матчем

Рассмотрим возможные варианты в оставшемся матче:

Вариант 1 (устраивает Украину): поражение Британии от Польши в основное время

Италия – 10 очков, Украина – 9 (4 пункта в личных встречах), Польша – 9 (3), 4. Великобритания – 9 (2)

В этом варианте, при дележе трех команд, Украина будет выше конкурентов – по очкам в личных встречах, благодаря победе над Польшой и одному пункту в матче с британцами.

Вариант 2 (не устраивает Украину): Британия не проиграет в основное время Польше

Великобритания – 10 или 11 или 12, Италия – 10, Украина – 9, Польша – 6 или 7 или 8

Итак, Украине нужно болеть за победу Польши в основное время против Британии

Все расклады. За кого нужно болеть Украине, чтоб попасть в хоккейную элиту?

sport.ua