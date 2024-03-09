Лео Турини о дебютанте Бермане и супермене Максе

Лео Турини, известный итальянский журналист и страстный болельщик Ferrari, по-своему прокомментировал последние события, происходившие в паддоке автодрома в Джидде. Прежде всего речь о неожиданном дебюте Оливера Бермана за рулём машины Карлоса Сайнса – 18-летний британский гонщик вчера показал 11-й результат в квалификации…

Оливер Берман, обаятельный новобранец Ferrari, вряд ли мог бы добиться большего. Кто знает, с какой частотой забилось его сердце и каким был пульс, когда его неожиданно усадили в кокпит машины Сайнса (Карлосу, разумеется, мы желаем скорейшего выздоровления!).

И поскольку Судьба – режиссёр, работающий в комедийном жанре, то именно Льюис Хэмилтон не позволил дебютанту Берману пройти в финал квалификации. Ветеран, который в следующем году займёт в команде именно это самое место. Вспоминается старая, некогда популярная песня Il Vecchio e il Bambino – «Старик и дитя». Впрочем, там поётся про итальянского мальчишку, и к Оливеру это не относится.

От песен переходим к жанру комикса.

У меня есть предложение: а не попробовать ли криптонит? Да, я имею в виду ту самую загадочную субстанцию, которая лишала силы Супермена, легендарного героя комиксов. Никак не удаётся отделаться от мысли, что Макс Ферстаппен – своего рода Супермен Формулы 1. Согласен, его удивительные способности проявляются, лишь когда он пилотирует фантастически быструю машину Red Bull, но ведь только ему удаётся показывать на ней такие скорости. Можете спросить у Серхио Переса, его напарника.

К сожалению, у Шарля Леклера криптонита нет.

Впрочем, возможно, Red Bull ждёт иная судьба – самоуничтожение. Уже выдвигаются гипотезы о скорой отставке Хельмута Марко, которого хотят отстранить от власти сторонники Хорнера.

По-моему, Red Bull Racing – не просто команда. Со стороны она чем-то напоминает салун на Диком Западе, где Макс – тот самый пианист, который продолжает играть вне зависимости от того, что творится вокруг него. И, разумеется, доиграет до победного конца.

Напоследок вкратце об Эдриане Ньюи. Многие считают, что он уже раздумывает над предложением, которое ему сделал Джон Элканн, президент Ferrari. Такую теорию вполне можно допустить: если уж Элканн заполучил Хэмилтона, то почему бы не провернуть ещё одну блестящую операцию. Удивлюсь, если он не попытается. А какое решение примет сам гений аэродинамики, это уже совершенно иной вопрос.

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