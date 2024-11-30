Фелипе Другович проведёт тренировку и тесты в Абу-Даби

В Aston Martin подтвердили участие Фелипе Друговича в первой тренировке Гран При Абу-Даби – он сядет за руль машины Лэнса Стролла, и в последующих тестах, где он будет работать вместе с Джейком Кроуфордом.

Фелипе Другович, тест- и резервный пилот Aston Martin: «Я рад вновь сесть за руль AMR24, на этот раз на трассе в Абу-Даби, которую я хорошо знаю. Будет здорово оценить поведение машины в совершенно других условиях по сравнению с Мексикой, я с нетерпением жду возможности развить навыки, которые получил во время первой тренировки в начале года. Также будет здорово получить представление о шинах Pirelli для 2025 года.

Я благодарен Aston Martin за то, что они доверили мне эту вторую сессию, а также за тесты в конце сезона. Большое спасибо банку Banco Master за постоянную поддержку».

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