Ферстаппен: Я совершенно не ожидал, что буду на поуле!

Макс Ферстаппен вновь блеснул умением в нужный момент выжать из машины всё, на что она способна, и завоевал поул, заодно поставив новый рекорд трассы в Джидде.

Макс Ферстаппен (1-й): «Я очень доволен! После третьей тренировки, да и целом если вспомнить, как складывался уик-энд, я совершенно не ожидал, что буду на поуле! Но ближе к вечеру машина словно ожила.

Когда мы внесли последние коррективы в настройки, пилотировать стало намного веселее, уровень сцепления постепенно повышался. Хотя понятно, что из-за близости стен на этой трассе очень трудно проехать хороший квалификационный круг. Здесь надо действовать очень точно.

Зато теперь я по-настоящему удовлетворён. Разумеется, в Джидде лучше всего стартовать с поула, хотя я думаю, что по ходу гонки будет непросто сдержать натиск соперников. Но мы постараемся, приложим для этого все усилия.

Я очень рад, что мы так уверенно провели квалификацию, и она, конечно, сложилась намного лучше, чем в Бахрейне. Так что посмотрим, чего нам удастся добиться в завтрашнем Гран При».

Источник