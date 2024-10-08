Мария Саккари сообщила о досрочном завершении выступлений в этом году

Греческая теннисистка больше не выйдет на корт в текущем сезоне

22-я ракетка мира продолжает восстановления после полученной травмы.

“Последние несколько недель моей основной целью было восстановления плеча после травмы. К сожалению, из-за этого я вынуждена завершить сезон раньше, чем планировала”.

Напомним, что свой последний матч Саккари провела в конце августа, когда не смогла доиграть встречу с Ван Яфань на старте Открытого чемпионата США, отказавшись от продолжения борьбы после первого сета.

Этот сезон 29-летняя гречанка начала на восьмой позиции рейтинга, а в сентябре выбыла из топ-10 впервые с сентября 2021 года.

btu.org.ua