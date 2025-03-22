Карлос Сайнс: Мы изменили настройки перед гонкой

В Шанхае Алекс Элбон во второй раз подряд вывел Williams в финал квалификации, где показал десятое время. Его напарник Карлос Сайнс квалифицировался пятнадцатым и рассказал, что после субботнего спринта, в котором он был тринадцатым, команда внесла заметные корректировки в настройки перед воскресной гонкой.

Алекс Элбон (10-й): «Такие плотные результаты! По нашим расчётам, вся средняя группа должна была уместиться в одну десятую. Первая и вторая части квалификации получились практически одинаковыми из-за минимальных отрывов.

Я очень рад, что хорошо провёл квалификацию и чисто проехал круги. Во время сессии постоянно возникали порывы ветра – в таких условиях легко ошибиться, но я пилотировал стабильно, что само по себе непросто на этой трассе. В Шанхае легко перестараться, а шины очень чувствительные. Полагаю, мне удалось найти хороший ритм.

Сегодня мы скорректировали настройки, но ещё многое предстоит сделать. Я рад выходу в финал, но завтра будет сложная гонка».

Карлос Сайнс (15-й): «В квалификации повторились те же самые проблемы. Как только я начинал атаковать, я переставал чувствовать машину в некоторых поворотах и не мог улучшить время. Я старался выжать максимум, но реальность такова, что мне этого не удавалось, особенно на третьем секторе. Я знаю, что найду подход к машине, но важно максимально сократить процесс адаптации.

Перед завтрашней гонкой мы серьёзно изменили настройки. Надеюсь, благодаря этому мы окажемся в лучшей форме, чем сегодня утром. Гранулирование резины вновь будет иметь ключевое значение, так что посмотрим, каких результатов мы сможем достичь».

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