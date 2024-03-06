Дорога к Усику или Фьюри. «Джошуа нужно нокаутировать Нганну»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что Энтони Джошуа 8 марта нужно уверенно победить Франсиса Нганну, чтобы потом выходить на бой за все титулы против Александра Усика или Тайсона Фьюри.

«Я первый критиковал бой Нганну и Фьюри, считая, что это мисматч. Но Нганну оказался опасным, это был близкий бой. Почему мы выбрали в соперники Нганну? Потому что нам в Саудовской Аравии сказали – это путь к бою за все титулы».

«И Джошуа нужно хорошо показать себя в ринге, лучше, чем показал себя Фьюри. Сделать заявление, нокаутировать его», — сказал Хирн.

Бой Усика и Фьюри пройдет 18 мая.

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sport.ua