ЛЧ. Реал Сосьедад – ПСЖ 1:2. Капитан Мбаппе выводит свою команду в четвертьфинал

Басков хватило всего на один гол

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Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:2)

"Реале Арена" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Несмотря на все перипетии на счет ухода Килиана Мбаппе из клуба, нападающий сегодня не только появился в основном составе ПСЖ, но и вышел с капитанской повязкой. В Сан-Себастьян не приехали некоторые ключевые защитники парижан, а кроме этого капитан команды Маркиньос – пропустивший последние два поединка из-за травмы – остался на скамье для запасных. Несмотря на это, гости держали ворота сухими практически до конца матча.

Комфортное итоговое преимущество в два мяча дало возможность ПСЖ не торопиться. "Реал Сосьедад" начал очень активно, но так же очень быстро сбавил свои обороты. А уже на девятой минуте баски могли пропустить. Мбаппе прорвался по флангу, прострелил в центр на Барколу – тот пробил. Мяч рикошетом от защитника улетел в голкипера. Пронесло "Реал".

Но на 15-й минуте Килиан сам и убил интригу в этом противостоянии. Дембеле покатил налево на Мбаппе, нападающий накрутил вязы нескольким оппонентам и положил мяч в правый угол. Красиво и в нужный момент.

В середине первого тайма капитан ПСЖ мог оформлять дубль. После перехвата мяча Баркола побежал по правому флангу и отдал на Мбаппе – тот пробил в угол. Здесь выручил Ремиро. Перед самым перерывом и хозяева наконец-то ответили моментом. Кубо с правого фланга сместился в центр и мощно бил в левую девятку. Могло быть очень красиво, однако мяч пролетел мимо ворот.

На 56-й минуте Мбаппе все-таки оформил дубль. Гол был похож с первым: защитники "Реал Сосьедад" снова проспали и забегание, и действия Килиана. Нападающий пробил в противоход вратарю.

Шестой гол француза в этом сезоне ЛЧ. Такой же показатель у Харри Кейна – они самые лучшие бомбардиры текущей Лиги чемпионов.

Сразу через несколько минут баски забили гол, отмененный из-за офсайда. Вскоре Барранечеа классно забежал по флангу и прострелил в центр. Оярсабаль совсем немного не добрался до мяча, спас этим Доннарумму от расстрела.

Команды еще обменивались моментами, но баски на исходе встречи мощно поджались к чужим воротам. Сначала Туррьентес в упор пробивал по воротам – Доннарумма потащил. Впоследствии тот же испанец подавал в штрафную, голкипер гостей прервал навес рукой, однако прямо на Мерино – отквитал один гол.

Это был мяч престижа от хозяев. Общий счет – 1:4. Слишком велика разница в индивидуальном классе. Мбаппе забил три гола за два поединка – основная причина прохода ПСЖ в следующий раунд.

"Реал Сосьедад" – "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Мерино 89 – Мбаппе 15, 56

Реал Сосьедад: Ремиро – Траоре, Субельдия (Пачеко 76), Ле Норман, Галан – Мендес (Туррьентес 61), Субименди (Оласагасти 83), Мерино – Кубо, Оярсабаль (Андре Силва 77), Беккер (Барренечеа 61)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Соллер 83), Беральдо, Лукас Эрнандес, Мендеш (Мукиэле 61) – Заир-Эмери, Витинья, Руис (Угарте 77) – Дембеле (Коло Муани 82), Мбаппе, Баркола (Ли Кан Ин 46)

Предупреждения: Кубо 42, Субельдия 54 – Мендеш 28, Хакими 41, Дембеле 45+4

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