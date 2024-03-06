Пока без сенсаций

<img title="Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов" src="/wp-content/uploads/2024/03/e89c8a076d9b6e62112b40fb2dd0c1a3.jpg" alt="Определились первенства"

5 марта определились первые 2 четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Ими стали немецкая Бавария и французский Пари Сен-Жермен.

Мюнхенцы в ответном матче 1/8 финала разгромили итальянский Лацио, реабилитировавшись за поражение в первой игре, а парижане повторно одолели испанский Реал Сосьедад. >

Своих соперников в 1/4 финала ЛЧ команды Томаса Тухеля и Луиса Энрике узнают 15 марта, когда состоится жеребьевка соответствующего раунда соревнований, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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