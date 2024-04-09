УПЛ назвала лучшего игрока марта

> Фото:ФК Динамо

Форвард национальной сборной Украины по футболу и киевскому Динамо&Владислав Ванат был избран лучшим игроком Украинской Премьер лиги в марте.

Об этом информируют на сайте организации.

Традиционно УПЛ проводит опрос по итогам игрового месяца.

Полные результаты голосования за игрока марта

В. Ванат 37% М. Мрвальевич 21,7% Кевин 29,6% С. Мякушко 11,7%

Лучшим тренером избрали наставника Динамо Александра Шовковского.

Напомним, вингер киевлян Андрей Ярмоленко обошел Максима Шацких в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю Но его гол не позволил столичной команде победить ЛНЗ в 23 туре УПЛ.

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