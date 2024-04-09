УПЛ назвала лучшего игрока марта

> Фото:ФК Динамо
Форвард национальной сборной Украины по футболу и киевскому Динамо&Владислав Ванат был избран лучшим игроком Украинской Премьер лиги в марте.
Об этом информируют на сайте организации.
Традиционно УПЛ проводит опрос по итогам игрового месяца.
Полные результаты голосования за игрока марта
- В. Ванат 37%
- М. Мрвальевич 21,7%
- Кевин 29,6%
- С. Мякушко 11,7%
Лучшим тренером избрали наставника Динамо Александра Шовковского.
Напомним, вингер киевлян Андрей Ярмоленко обошел Максима Шацких в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю Но его гол не позволил столичной команде победить ЛНЗ в 23 туре УПЛ.