Коннор МАКДЭВИД: «Это был странный матч финала Кубка Стэнли»

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Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид недоволен игрой команды в третьем матче финала Кубка Стэнли. Флорида выиграла 6:1 и повела в серии 2:1.

Матч получился грубым – команды набрали 140 минут штрафа, но чаще удалялся Эдмонтон, а соперник оформил три шайбы в большинстве.

«Мы разочарованы, потому что не так хотели провести третий матч финала. Игра вышла странной, потому что мы в первом периоде получили четыре удаления. Сложно хорошо стартовать, если ты половину периода играешь в меньшинстве».

«Мы так и не вошли в игру, не нашли наш хоккей. Однако у нас есть четвертый матч, чтобы выиграть на выезде и сравнять счет в серии», – сказал Макдэвид.

В минувшем сезоне в финале играли Флорида и Эдмонтон, а Пантеры завоевали Кубок Стэнли в семи встречах.

sport.ua