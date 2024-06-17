Штутгарт. Дрэйпер обыграл Берреттини и впервые стал чемпионом на турнире ATP

Джек Дрэйпер выиграл свой дебютный титул на турнире ATP 250 в Германии
Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, PR) 3:6, 7:6(5), 6:4
Британский теннисист провёл третий финал на уровне Тура и записал в свой актив первую победу. В прошлом году Дрэйпер сыграл в решающем матче турнира ATP 250 в Софии, а на старте этого сезона — на турнире ATP 250 в Аделаиде.
Путь к победе:
R32: Себастьян Офнер (Австрия) 7:6(4), 7:6(5)
R16: Маркос Гирон (США) 6:4, 3:6, 6:3
QF: Фрэнсис Тиафо (США, 4) 5:7, 6:4, 7:6(1)
SF: Брэндон Накашима (США) 6:3, 6:3
FR: Маттео Берреттини (Италия, PR) 3:6, 7:6(5), 6:4
Благодаря победе в Штутгарте Джек Дрэйпер на следующей неделе впервые войдёт в топ-30 мирового рейтинга (на 30-й позиции). Ранее его наивысшим местом былп 35-я строчка месяц назад.
Напомним, что Маттео Берреттини является двукратных чемпионом турнира в Штутгарте (2019, 2022) и в целом половину из своих восьми трофеев выиграл именно на травяном покрытии.
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