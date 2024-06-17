Штутгарт. Дрэйпер обыграл Берреттини и впервые стал чемпионом на турнире ATP

Джек Дрэйпер выиграл свой дебютный титул на турнире ATP 250 в Германии

Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) — Маттео Берреттини (Италия, PR) 3:6, 7:6(5), 6:4

Британский теннисист провёл третий финал на уровне Тура и записал в свой актив первую победу. В прошлом году Дрэйпер сыграл в решающем матче турнира ATP 250 в Софии, а на старте этого сезона — на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Путь к победе:

R32: Себастьян Офнер (Австрия) 7:6(4), 7:6(5)

R16: Маркос Гирон (США) 6:4, 3:6, 6:3

QF: Фрэнсис Тиафо (США, 4) 5:7, 6:4, 7:6(1)

SF: Брэндон Накашима (США) 6:3, 6:3

FR: Маттео Берреттини (Италия, PR) 3:6, 7:6(5), 6:4

Благодаря победе в Штутгарте Джек Дрэйпер на следующей неделе впервые войдёт в топ-30 мирового рейтинга (на 30-й позиции). Ранее его наивысшим местом былп 35-я строчка месяц назад.

Напомним, что Маттео Берреттини является двукратных чемпионом турнира в Штутгарте (2019, 2022) и в целом половину из своих восьми трофеев выиграл именно на травяном покрытии.

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