Звездный супертяж: «Что со мной происходит. Думал о завершении карьеры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Известный американский супертяж Деонтей Уайлдер, который много лет удерживал титул WBC, признал, что был готов завершить карьеру после четырех поражений в пяти последних боях.

«Я много думал о том, чтобы завершить карьеру. Но поражения от Паркера и Чжилея помогли мне понять, что вообще со мной происходит. Я не был тем Уайлдером, которым был раньше. Случилось много всякого дерьма, и я вынужден был обратиться к психологу».

«Настолько все было плохо. И я не стесняюсь об этом рассказать. Теперь со мной все в порядке – психологически и физически», – сказал Уайлдер.

В пятницу боксер проведет бой против Тайрелла Херндона.

Супербой Уайлдера остается в планах. Названо условие

sport.ua