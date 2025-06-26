Звездный супертяж: «Что со мной происходит. Думал о завершении карьеры»

Известный американский супертяж Деонтей Уайлдер, который много лет удерживал титул WBC, признал, что был готов завершить карьеру после четырех поражений в пяти последних боях.
«Я много думал о том, чтобы завершить карьеру. Но поражения от Паркера и Чжилея помогли мне понять, что вообще со мной происходит. Я не был тем Уайлдером, которым был раньше. Случилось много всякого дерьма, и я вынужден был обратиться к психологу».
«Настолько все было плохо. И я не стесняюсь об этом рассказать. Теперь со мной все в порядке – психологически и физически», – сказал Уайлдер.
В пятницу боксер проведет бой против Тайрелла Херндона.
Супербой Уайлдера остается в планах. Названо условие
sport.ua