«Два роки тому я розірвав свій ахілл. Через сім місяців я розтягнув меніск і зв’язку». Історія легіонера ЧУ-2023/24

23 квітня колишній гравець львівської «Політехніки» Джакор Нельсон виклав у свої інста-сторіз картинку з текстом. У повідомлені йшлося, що минуло рівно два роки з найважчого пошкодження в його кар’єрі. Американець зворушливо розписав важку історію травм, після якої зміг повернутися у профі:

Два роки тому у цей день я розірвав своє ахіллове сухожилля. Через сім місяців я розтягнув меніск та медіальну колатеральну зв’язку в одному коліні. Бути там, де я зараз, грати так, як я граю – це щастя. Уся шана Всевишньому.

Після від’їзду з України він продовжив сезон у чемпіонаті Румунії. У сусідній лізі він набирає 15,5 очки, 2,8 підбирання та передачі у середньому за 28 хвилин.

Фото: ФБУ / jacorrrr

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