Шанс для Паркера? Усик может остаться без титула WBO из-за своего поступка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе, украинец Александр Усик может остаться без одного из поясов.

Представитель Украины был обязан провести переговоры с новозеландцем Джозефом Паркером, который владеет временным титулом, о следующем поединке. Усик в свою очередь попросил отсрочку из-за травмы спины, но спустя несколько дней появился на публике, где пел и танцевал на благотворительном вечере.

Такой поступок разгневал функционеров WBO, которые теперь заявили, что никаких отсрочек они не предоставляли и требуют от боксера медицинский отчет о своей травме. Судьба титула чемпиона решится в ближайшее время и зависит от документов, которые отправит команда Усика в комитет организации.

Существует вероятность, что WBO отберет свой пояс у боксера из Украины и повысит в статусе Паркера, который станет полноценным чемпионом по версии этой организации.

Стоит отметить, что в следующем поединке новозеландец выйдет на ринг против британца Фабио Уордли. Руководство WBO планирует разобраться с ситуацией украинца как можно скорее – если Усик останется без пояса, бой Паркер – Уордли будет иметь намного выше статус (полноценный поединок за титул чемпиона).

sport.ua