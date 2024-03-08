Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Вечером 7 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись церемония взвешивания и дуэль взглядов накануне большого боя.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (0–1, 0 KO).

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Вес боксеров следующий: Джошуа – 114.49 кг (252.4 фунтов), Нганну – 123.65 кг (272.6 фунтов)

После взвешивания Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов.

Бой состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде. Запланировано 10 раундов.

ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя

ВИДЕО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Взвешивание и дуэль взглядов

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